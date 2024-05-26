عاجل - تكبيرات في مساجد بيروت بعد بيان أبو عبيدة بسقوط أسرى لجنود إسرائيليين (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - احتفل أهالي مخيمات لبنان ابتهاجًا بعملية كتائب القسام، الذارع العسكري لحركة حماس، بشأن إعلان الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبوعبيدة، سقوط أسرى لجنود إسرائيليين عصر يوم السبت.

القسام توقعهم بالفخ.. أبو عبيدة يعلن خطة سقوط قوة صهيونية في قبضة حماس

وكشف الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الذارع العسكري لحركة حماس، أبوعبيدة، عن كواليس عملية أسر قوة صهيونية شمال قطاع غزة، عصر يوم السبت الموافق 25-5-2024.

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وقال أبوعبيدة، إن آخر هذه العمليات عملية مركبة نفذها مجاهدون عصر يوم السبت شمال قطاع غزة، حيث استدرج مجاهدون قوة صهيونية إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا وأوقعوها في كمين داخل هذا النفق وعلى مدخله، وواصل تمكن مجاهدونا بفضل الله وقوته من الاشتباك مع أفراد هذه القوة من مسافة صفر، ومن ثم هاجم مجاهدونا بالعبوات قوة الإسناد التي هرعت إلى المكان وأصابوها بشكل مباشر، ومن ثم انسحب مجاهدونا بعد تفجير النفق المستخدم في هذه العملية بعد أن أوقعوا جميع أفراد هذه القوة بين قتيل وجريح وأسير، واستولوا على العتاد العسكري لها وكل يوم يمضيه العدو في عدوانه على شعبنا وأهلنا سيكون له ثمن باهظ وكبير، وسنستمر في تدفيع العدو لهذا الثمن.

الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الذارع العسكري لحركة حماس - أبوعبيدة

وأكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الذارع العسكري لحركة حماس، أبوعبيدة، إن حكومة العدو وجيشها الباغي في سياستها العمياء العبثية في الانتقام والتدمير، وتنتقل من فشل إلى فشل وتبحث عن إنجازات موهومة لتسويق أن مجازرها وضغطها العسكري ضد شعبنا سيخلق لها انتصارًا أو إنجازًا.

وأضاف في تسجيل له بثته قناة الجزيرة مساء السبت، أن المجاهدين الأبطال الكبار مستمرين في تلقين الاحتلال الدروس في كل محاور القتال معتمدين على الله ومستمسكين بحبله المتين، ومدافعين عن أرضهم ضد عدو باغٍ همجي لئيم، متابعًا أن آخر فصول الفشل والتخبط الصهيوني هو ما قامت به قوات العدو وما تقوم به حتى الساعة من جرائم مروعة في جباليا ورفح وغيرها من أرضنا الحبيبة.

"أبوعبيدة" يعلن سقوط قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح وأسير في مخيم جباليا (تفاصيل)

وأوضح تنبش قوات الاحتلال وسط أكوام الركام بحثًا عن رفات بعض أسراها الذين تعمدت قصفهم سابقًا، وتزج بآلاف الجنود بين الأزقة في جباليا، وغيرها لتبحث عن جثث، فتضحي بجنودها من أجل مكائد نتنياهو الشخصية والخاصة ومصالح حكومته المتطرفة الفاشية، واستطرد يسوق جيش العدو استخراج الرفات على أنه إنجاز عسكري وأخلاقي، وبالرغم من حرب الإبادة والتدمير العشوائي، إلا أن مجاهدينا كانوا ولا زالوا لقوات العدو بالمرصاد، فنفذوا عشرات العمليات ضد قواته على مدار أكثر من أسبوعين في جباليا ورفح وبيت حانون وفي كل محاور العدوان والتوغل.

القسام تأسر جنودا إسرائيليين

وأكد مستمرون في مواجهتنا للعدوان في كل شارع وحي ومدينة ومخيم في قطاعنا من بيت حانون إلى رفح، وسنكشف عن تفاصيل جديدة لهذه العمليات في الوقت المناسب.

ووجه الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الذارع العسكري لحركة حماس، أبوعبيدة، ، التحية لأرواح شهدائنا الأبرار ولجرحانا الميامين ولأسرانا الشامخين، والتحية لمجاهدينا الأبطال في كل ثغورهم، ولشعبنا العظيم المعطاء في كل مكان، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد