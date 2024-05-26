العالم اليوم - قتلى وجرحى من قوات الصحوة في هجوم شمالي بغداد

انتم الان تتابعون خبر قتلى وجرحى من قوات الصحوة في هجوم شمالي بغداد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 مايو 2024 05:18 صباحاً - قال مسؤولون ومصادر أمنية إن عنصرا واحد على الأقل من قوات الصحوة السنية قتل في هجوم بعبوة ناسفة عند نقطة تفتيش في خان بني سعد على بعد نحو 50 كيلومترا شمالي بغداد.

وذكر مصدران أمنيان ومصدر طبي أن مقاتلين اثنين من قوات الصحوة الموالية للحكومة قتلا وأصيب ما لا يقل عن ستة منهم خمسة جنود عراقيين في الهجوم.

وقالت خلية الإعلام الأمني ​​العراقي، وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن نشر المعلومات الأمنية، إن شخصا قتل جراء انفجار عبوتين ناسفتين قرب نقطة التفتيش مساء السبت. وأضافت في بيان أيضا أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان: "بالساعة 2140 من يوم السبت انفجرت عبوة ناسفة قرب إحدى النقاط التابعة لمتطوعي الحشد العشائري في قرية داود السالم ضمن مدنية خان بني سعد بمحافظة ديالى، إذ خرجت قوة أمنية بهدف البحث والتفتيش بالقرب من النقطة ذاتها، حيث انفجرت عبوة ناسفة أخرى".

وأضاف البيان أن الهجوم أدى إلى مقتل أحد عناصر الحشد العشائري متاثراً بجراحه بعد نقله إلى المستشفى، فيما أصيب 4 آخرين بجروح طفيفة بسبب هذا الحادث.