العالم اليوم - مقتل 4 في هجمات أوكرانية على بيلجورود في جنوب روسيا

انتم الان تتابعون خبر مقتل 4 في هجمات أوكرانية على بيلجورود في جنوب روسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 مايو 2024 05:18 صباحاً - قال الحاكم الإقليمي فياتشيسلاف جلادكوف إن الهجمات الأوكرانية التي وقعت أمس السبت أسفرت عن مقتل أربعة من السكان في منطقة بيلجورود بجنوب روسيا.

وقال جلادكوف على تطبيق تيليجرام إن ثلاثة أشخاص قتلوا في قرية أوكتيابرسكي في هجوم بعدة صواريخ. وأضاف أن رجلا توفي بعد نقله إلى المستشفى.

وتابع أن 12 شخصا أصيبوا في واقعتي قصف، من بينهم طفل.

وفي قرية دوبوفوي، أدى هجوم إلى مقتل امرأة تعمل في حديقتها.

وقال جلادكوف إن بلدة شيبيكينو المتاخمة للحدود الأوكرانية تعرضت في وقت لاحق للقصف، حيث لحقت أضرار بنوافذ وأسطح العديد من المنازل.

وقال في وقت لاحق إن وحدات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 29 هدفا محمولا جوا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أيضا إن وحدات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة كورسك المجاورة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق هذا الشهر إن توغل القوات الروسية في منطقة خاركيف يهدف إلى إنشاء "منطقة عازلة" لمنع الهجمات عبر الحدود على بيلجورود ومناطق أخرى.