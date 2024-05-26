‏الزعيمان الصيني والياباني يصلان كوريا الجنوبية لعقد الاجتماع الثلاثي الأول منذ عام 2019

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أحمد جودة - القاهرة - وصل ‏الزعيمان الصيني والياباني، كوريا الجنوبية لعقد الاجتماع الثلاثي الأول منذ عام 2019.

وأكد نائب الرئيس الإيراني، محسن منصوري، على منصة «إكس» وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم المروحية.

وفي سياق آخر، قد تعرضت المروحية التي تقل الرئيس الإيراني لحادث في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.

وكانت المروحية تقل أيضا وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ أذربيجان الشرقية، وإمام الجمعة في تبريز.

وأشار محسن منصوري المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني، إلى أن فرق الإنقاذ تواصل البحث حتى شعاع كيلومترين من منطقة الحادثة، متمنيا أن "تصل أخبار سارة إلى المواطنين في أقرب وقت".