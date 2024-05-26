العالم اليوم - إيران تقر خطة لرفع إنتاج النفط إلى 4 ملايين برميل يوميا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 مايو 2024 11:18 صباحاً - ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، الأحد، أن إيران أقرت خطة لرفع إنتاجها من النفط إلى أربعة ملايين برميل يوميا، غير أن التقرير لم يكشف عن أي جدول زمني.

وأضافت تسنيم "وافق مجلس اقتصادي برئاسة الرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر على خطة لزيادة إنتاج البلاد من النفط من 3.6 مليون برميل يوميا إلى أربعة ملايين برميل يوميا". وإيران من المنتجين الرئيسيين داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

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