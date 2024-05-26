العالم اليوم - زيلينسكي يدعو بايدن وشي لحضور قمة لأجل السلام في أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 مايو 2024 12:24 مساءً - دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، نظيريه الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ إلى حضور القمة من أجل السلام في بلاده، والتي تستضيفها سويسرا في يونيو المقبل.

وقال زيلينسكي في مقطع مصوّر، من خاركيف شرقي أوكرانيا "أناشد قادة العالم الذين ما زالوا في منأى عن الجهود الدولية للقمة الدولية من أجل السلام: الرئيس بايدن قائد الولايات المتحدة، والرئيس شي قائد الصين".

وأضاف "رجاء ادعما قمة السلام بقيادتكما الشخصية وحضوركما"، وفقا لفرانس برس.

واعتبر زيلينسكي أن "جهود الغالبية في العالم هي الضمان للإيفاء بكل الالتزامات".

ومن المقرر أن تعقد هذه القمة في مدينة لوسيرن، وسط سويسرا، يومي 15 و16 يونيو.

وأكدت الحكومة السويسرية أنها وجّهت دعوات للمشاركة الى 160 وفداً لا تشمل روسيا.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن "أكثر من 80 دولة أكدت مشاركتها" في المؤتمر.