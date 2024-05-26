العالم اليوم - غانتس يدعو للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر وحرب "السيوف الحديدية"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 مايو 2024 02:18 مساءً - دعا الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، الأحد، إلى شكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر وحرب "السيوف الحديدية" التي اندلعت نتيجة لذلك.

وشمل الاقتراح الذي تقدم به غانتس إلى أمانة الحكومة التحقيق في جميع الأحداث التي سبقت الحرب، وصنع القرار على المستويين السياسي والعسكري، وكذلك السلوك أثناء الحرب نفسها، حسب صحيفة "معاريف".

وينص الاقتراح على التحقيق في اتخاذ القرارات على المستوى السياسي والأمني، بما في ذلك العمليات المختلفة في قطاع غزة، وبناء القوة في مواجهة التهديدات الأمنية على الحدود اللبنانية السورية، سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية.

كما يتضمن نص الاقتراح: "التحقيق في تحركات 7 أكتوبر وحرب السيوف الحديدية، وما يتعلق بالوفاء بالالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على دولة إسرائيل في سير الحرب".

وشدد غانتس على أن اللجنة يجب أن "تفحص جميع الحقائق والعوامل المتعلقة بالهجوم على إسرائيل في7 أكتوبر والحرب".

كما طلب إحالة نتائج التحقيق إلى الحكومة في أسرع وقت ممكن "نظرا لأهمية الأمر".

ولجنة التحقيق الحكومية هي هيئة مستقلة يتم تشكيلها لغرض التحقيق في مسألة معينة واستخلاص النتائج.

ويحق لها تقديم توصيات بشأن المسائل المهمة، وهي ذات طبيعة شبه قانونية وبالتالي تحمل وزنا كبيرا.