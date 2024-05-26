العالم اليوم - 15 انفجارا.. قصف تل أبيب بصواريخ لأول مرة منذ 4 أشهر

انتم الان تتابعون خبر 15 انفجارا.. قصف تل أبيب بصواريخ لأول مرة منذ 4 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 مايو 2024 03:24 مساءً - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يوم الأحد، قصف تل أبيب برشقة كبيرة من الصواريخ.

وقالت كتائب القسام في بيان لها: "قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة ردعاً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي 15 انفجاراً في تل أبيب عقب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وأشارت تقارير عبرية إلى دوي صافرات الإنذار في مناطق كفار سابا وهرتسليا وعنانا شمال تل أبيب.

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة، وأسفرت عن إصابة طفيفة بشظايا في هرتسليا.

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإطلاق نحو 12 صاروخاً من رفح باتجاه تل أبيب ومحيطها.

من جهتها، أكدت قناة 14 تسجيل إصابة بشرية في هرتسليا نتيجة سقوط أحد الصواريخ. وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن أضراراً لحقت بمركبة في هرتسليا جراء الصواريخ.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى اعتراض 10 صواريخ على الأقل بعد تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى.