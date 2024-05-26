العالم اليوم - فيديوهات ترصد آثار سقوط الصواريخ على تل أبيب

انتم الان تتابعون خبر فيديوهات ترصد آثار سقوط الصواريخ على تل أبيب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 مايو 2024 03:24 مساءً - دوت صافرات الإنذار، يوم الأحد، في تل أبيب بوسط إسرائيل للمرة الأولى منذ أشهر وسماع دوي انفجارات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في وسط إسرائيل مع احتدام القتال في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسماع دوي 15 انفجارا في تل أبيب عقب إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة لحاس، قصف تل أبيب برشقة كبيرة من الصواريخ.

قالت "القسام" في بيان عبر قناتها على تيليغرام إنها أطلقت "رشقة صاروخية كبيرة" على تل أبيب ردا على ما قالت إنها"المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وأظهر مقطع فيديو متداول أضرار بمنزل إسرائيلي سقط بجابنه أحد الصواريخ التي قصفت بها كتاب القسام تل أبيب.