نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير ألمانيا بالقاهرة: نشعر بالفزع بسبب أعداد الضحايا المدنيين للصراعات بغزة والسودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت سفارات ألمانيا وبولندا وأوكرانيا بالقاهرة أمسية سينمائية عرضت فيها الفيلم الوثائقي "الفن في الحرب"، الذي يصور العلاقات العميقة بين الحرب والفنون، وذلك في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية.

وبعد عرض الفيلم الألماني الأوكراني "الفن في الحرب" كان هناك حوار بين المخرج الألماني فيليب كولهوفر والمنتجة الأوكرانية كاترينا لاسكاري، حيث تخلل البرنامج معرض للفنانة الألمانية الأوكرانية ناتاليا سبيلر.

وبهذه المناسبة، أكد السفير فرانك هارتمان: “إننا نشعر بالفزع بسبب أعداد الضحايا المدنيين للصراعات في غزة والسودان، ونحن ملتزمون بإنهاء هذه المعاناة".

وفي الوقت نفسه، نقول بوضوح شديد: "يجب ألا ننسى أوكرانيا. حيث يعاني شعب أوكرانيا كل يوم من العدوان الروسي؛ فهو يقاتل من أجل حياته وحريته، ولكن أيضًا من أجل حرية أوروبا بأكملها. نحن نقف بجانبكم".

وتابع: "الليلة نريد التركيز على دور الفن والفنانين في زمن الحرب. أنا شخصيًا مقتنع بأننا نحتاج إلى الفن أكثر، لا سيما في زمن الحرب. نحن بحاجة إلى الفن لمعالجة فزع الحرب الذي لا يوصف، ونحتاج إلى الفن لايجاد طريقنا مرة أخرى إلى الإنسانية وإلى التوازن الداخلي".