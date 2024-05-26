القائم بأعمال سفير بولندا بالقاهرة: دعمنا لأوكرانيا يتجاوز مجرد القرب الجغرافي

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أحمد جودة - القاهرة - نظمت سفارات ألمانيا وبولندا وأوكرانيا بالقاهرة أمسية سينمائية عرضت فيها الفيلم الوثائقي "الفن في الحرب"، الذي يصور العلاقات العميقة بين الحرب والفنون، وذلك في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية.

وبعد عرض الفيلم الألماني الأوكراني "الفن في الحرب" كان هناك حوار بين المخرج الألماني فيليب كولهوفر والمنتجة الأوكرانية كاترينا لاسكاري، حيث تخلل البرنامج معرض للفنانة الألمانية الأوكرانية ناتاليا سبيلر.

وبهذه المناسبة، قال ميهاو هابروص القائم بأعمال سفارة بولندا بالقاهرة، إن دعم بولندا لأوكرانيا يتجاوز مجرد القرب الجغرافي، حيث تناضل أوكرانيا من أجل القيم العالمية.

وأشاد القائم بأعمال سفارة بولندا بالقاهرة بالدور الحيوي الذي يلعبه الفنانون في توعية المجتمع الدولي بالحرب ومرتكبيها وضحاياها.

ويصور فيلم "الفن في الحرب" العلاقات العميقة بين الحرب والفنون، وذلك في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية.

و "الفن في الحرب" من إنتاج شركة BROADVIEW Pictures وشركة SPACE Production وتنظيم المنتجين الأوكرانيين، بالتعاون مع ARTE.