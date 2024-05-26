نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير أوكرانيا بالقاهرة: الحرب تؤثر على جميع جوانب الحياة خاصة الفن والثقافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت سفارات ألمانيا وبولندا وأوكرانيا بالقاهرة أمسية سينمائية عرضت فيها الفيلم الوثائقي "الفن في الحرب"، الذي يصور العلاقات العميقة بين الحرب والفنون، وذلك في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية.

وبعد عرض الفيلم الألماني الأوكراني "الفن في الحرب" كان هناك حوار بين المخرج الألماني فيليب كولهوفر والمنتجة الأوكرانية كاترينا لاسكاري، حيث تخلل البرنامج معرض للفنانة الألمانية الأوكرانية ناتاليا سبيلر.

وبهذه المناسبة، سلط السفير الأوكراني بالقاهرة ميكولا ناهورني الضوء على التأثير المدمر للحرب على جميع جوانب الحياة، وخاصة الفن والثقافة.

وشدد ناهورني على الدور الهام للفنانين الأوكرانيين الذين لا يدعمون الخطوط الأمامية فحسب، بل انضموا أيضًا إلى القوات المسلحة نفسها.

وقال: لا شكّ أن حرب روسيا ضد أوكرانيا، مثل أي صراع مسلح آخر، تُلقي بظلالها القاتمة على كافة جوانب الحياة، بما في ذلك الفن والثقافة.

ويصور فيلم "الفن في الحرب" العلاقات العميقة بين الحرب والفنون، وذلك في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية.

و "الفن في الحرب" من إنتاج شركة BROADVIEW Pictures وشركة SPACE Production وتنظيم المنتجين الأوكرانيين، بالتعاون مع ARTE.