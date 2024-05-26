الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية، 20 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أطفال وأسرى معتقلون.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات (بيت لحم ورام الله ونابلس والخليل وجنين والقدس).

إلى جانب ذلك، نفذت قوات الاحتلال عمليات اقتحام واسعة لمحلات الصرافة في المحافظات كافة، وأجرت تحقيقا ميدانيا لمجموعة من الموظفين فيها، بينهم فتاة، فيما اعتقل آخرون.

وأشار البيان إلى ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، إلى نحو 8875 حالة، لافتا إلى أنها شملت من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.