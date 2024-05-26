العالم اليوم - اضطراب حركة الطيران في جميع مطارات إسرائيل  

انتم الان تتابعون خبر اضطراب حركة الطيران في جميع مطارات إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 مايو 2024 04:21 مساءً - أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع اضطرابات في خدمات الطيران في جميع مطارات الدولة العبرية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن هيئة المطارات بتل أبيب إن خلل تقني قد يحدث اضطرابا في مواعيد الرحلات في جميع مطارات إسرائيل. ومن المرتقب أن يتأثر آلاف المسافرين الإسرائيليين بسبب إلغاء الرحلات الجوية في مختلف مطارات إسرائيل. وتضم إسرائيل مجموعة من المطارات من أبرزها مطار بن غوريون الدولي، حيث يعتبر كمركز عمليات رئيسي لشركات الطيران الإسرائلية. ووصل في سنة 2019 عدد المسافرين الذين استخدموا مطار بن غوريون إلى أكثر من 24 مليون مسافر.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر اضطراب حركة الطيران في جميع مطارات إسرائيل .. في رعاية الله وحفظة