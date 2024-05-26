العالم اليوم - تقرير: أميركا تتجه لرفع حظر بيع الأسلحة الهجومية للسعودية

انتم الان تتابعون خبر تقرير: أميركا تتجه لرفع حظر بيع الأسلحة الهجومية للسعودية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 مايو 2024 04:21 مساءً - أفاد مسؤولون بالإدارة الأميركية، الأحد، أنه من المتوقع أن يتم رفع الحظر على بيع الأسلحة الهجومية إلى السعودية من قبل الولايات المتحدة، حسب ما أوضحت صحيفة "فايننشال تايمز".

وأضافت الصحيفة، أن رفع واشنطن حظرها على بيع الأسلحة الهجومية إلى الرياض قد يتم خلال الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أن القرار يعد مؤشرا قويا على تحسن العلاقة بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن الولايات المتحدة والسعودية اقتربتا جدا من إبرام مجموعة اتفاقيات في مجالات الطاقة النووية والتعاون الأمني ​​والدفاعي،ضمن اتفاق أوسع للتطبيع بين الرياض وإسرائيل.

واعتبرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن رفع الحظر عن مبيعات الأسلحة الهجومية ليس مرتبطا بشكل مباشر بتلك المحادثات.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن الرياض وواشنطن تقتربان من عقد اتفاقية دفاعية، من المحتمل أن تشمل عناصر مثل المنشآت النووية المدنية وشراء طائرات مقاتلة من الجيل الخامس من طراز إف-35.