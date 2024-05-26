العالم اليوم - فيديو.. "القاضي الرحيم" يعلن انتصاره على السرطان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 مايو 2024 04:21 مساءً - قرع القاضي الأميركي المحبوب فرانك كابريو الجرس بحفاوة بالغة معلنا علاجه من سرطان البنكرياس بعد 7 أشهر فقط من تشخيص إصابته.

وشارك كابريو، البالغ من العمر 87 عامًا، والمعروف بمقاطع الفيديو الرحيمة التي ينشرها في قاعة المحكمة، الأخبار الدافئة على فيسبوك يوم الجمعة "على أمل أن تأتي أيام جيدة".

ونشر كابريو مقطع فيديو لاحتفاله، قائلا: “في آخر يوم لي من العلاج الكيماوي في معهد ميامي للسرطان، لم يكن لدي أي فكرة عما يخبئونه لي”.

تلقى رئيس القضاة الفخري العلاج في البداية في رود آيلاند وفي معهد دانا فاربر للسرطان في بوسطن، ماساتشوستس. قبل أن يسعى للعلاج في فلوريدا بناءً على توصية أحد الأصدقاء.

وكان في استقبال كابريو وعائلته حشد من موظفي المستشفى الذين كانوا ينتظرون الاحتفال معه.

وقال "القاضي الرحيم": "لقد عادت الأيام السعيدة هنا مرة أخرى"، غنت المجموعة أغنية Ben Selvin and the Crooners 1930.

وانضم إلى الاحتفال طبيب كابريو، الدكتور مايكل تشونغ، المدير الطبي للعلاج بالفوتون والفوتون في المركز.

وقال تشونغ لكابريو: "إنه لمن دواعي سرورنا البالغ أن نهنئك على إنهاء علاجك هنا في معهد ميامي للسرطان (...) نحن نتطلع إلى رؤيتك في العديد من المتابعات القادمة، ونحن متحمسون لأن الأمل حي مرة أخرى وأن الأيام السعيدة قد حلت مرة أخرى."

سلم تشونغ كابريو مطرقة القاضي، مع ربط شريط ذهبي حولها، بينما كان "القاضي الرحيم" يشق طريقه إلى "جرس النصر"، قائلا "لقد انتهى علاجي (...) وأنا في طريقي"، بينما يقرع الجرس وسط تصفيق حار.

في نوفمبر 2023، قال كابريو إنه لم يكن يشعر بالارتياح قرب عيد ميلاده، وبعد إجراء فحص طبي تلقى الخبر الصادم بإصابته بسرطان البنكرياس.

وقال كابريو في مقطع فيديو تمت مشاركته: "لم يكن التقرير جيدًا (...) لقد تم تشخيص إصابتي بسرطان البنكرياس، وهو نوع خبيث من السرطان."

وأضاف "إنني أتلقى العلاج من قبل فريق رائع من الأطباء، هنا في رود آيلاند وفي معهد دانا فاربر للسرطان في بوسطن، ماساتشوستس".

و"أدعو الله أن يبارك أفكارهم وأيديهم على معاملتهم لي."

شغل كابريو منصب رئيس قضاة المحكمة البلدية في بروفيدنس بولاية رود آيلاند لما يقرب من أربعة عقود حتى تقاعده العام الماضي.