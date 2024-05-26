العالم اليوم - تفاصيل خطة سوناك.. الخدمة الوطنية أو العسكرية على المراهقين

انتم الان تتابعون خبر تفاصيل خطة سوناك.. الخدمة الوطنية أو العسكرية على المراهقين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 مايو 2024 04:21 مساءً - أعلن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، أنه سيفرض على الشبان البالغين من العمر 18 عاما، أداء شكل من أشكال الخدمة الوطنية، إذا فاز حزب المحافظين في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 4 يوليو.

وقال المحافظون إنه سيتم منح الشباب الاختيار بين العمل بدوام كامل في القوات المسلحة لمدة 12 شهرا، أو قضاء عطلة نهاية أسبوع واحدة شهريا لمدة عام "للتطوع" في مجتمعهم.

وقال رئيس الوزراء إن هذه السياسة ستساعد على توحيد المجتمع في "عالم متقلب" وتمنح الشباب "إحساسا مشتركا بالهدف الواحد".

ووفقا لصحيفة "إيفننغ ستاندرد"، قال سوناك إن العمل التطوعي يمكن أن يشمل مساعدة دائرة الإطفاء المحلية والشرطة وخدمات الصحة الوطنية وكذلك الجمعيات الخيرية التي تعالج الوحدة ودعم كبار السن.

استنكار للخطة

ومن جهتهم، رفض المعارضون هذه الخطط باعتبارها غير جادة، حيث زعم حزب العمال أن التعهد ليس جادا ولن يتم تطبيقه وسيتحول إلى "وعد آخر لا يتم تمويله".

وقال المحافظون إن المراهقين الذين يختارون التسجيل في القوات الحربية "سيتعلمون ويشاركون في العمليات اللوجستية أو الأمن السيبراني أو المشتريات العسكرية أو عمليات الاستجابة الوطنية".

وقال المحافظون إنهم سيشكلون لجنة ملكية تضم خبرات من مختلف أنحاء الجيش والمجتمع المدني لتحديد تفاصيل ما وصفوه ببرنامج الخدمة الوطنية "الجريء".