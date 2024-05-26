العالم اليوم - السعودية تعين فيصل المجفل سفيرا جديدا لدى سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 مايو 2024 06:24 مساءً - عينت السعودية فيصل المجفل سفيرا جديدا لها في سوريا، بعد أشهر من إعلان استئناف العلاقات بين البلدين. على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

أوردت (واس):"رفع السفير الدكتور فيصل بن سعود المجفل الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على الثقة الملكية بتعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية العربية السورية".

وأعادت سوريا فتح سفارتها في الرياض العام الماضي وعينت سفيرا جديدا في ديسمبر.