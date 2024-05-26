العالم اليوم - هجوم بـ"سكين" يصيب 3 أشخاص في مترو بفرنسا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 مايو 2024 07:21 مساءً - أعلنت السلطات الفرنسية عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح في هجوم بسكين في مترو مدينة ليون يوم الأحد.

وأفادت مدينة ليون بأنه تم القبض على مشتبه به. وعلى الفور لم تتوفر معلومات عن هوية المهاجم أو الدوافع المحتملة للهجوم.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر هجوم بـ"سكين" يصيب 3 أشخاص في مترو بفرنسا .. في رعاية الله وحفظة