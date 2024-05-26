نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسائل إعلام عبرية: إطلاق أكثر من 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد بأن عشرات الصواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

وذكرت القنوات الإعلامية في إسرائيل أنه في الساعة الأخيرة، تم إطلاق أكثر من 50 صاروخا من لبنان على إسرائيل.

وطلبت السطلات الإسرائيلية من سكان مستوطنة كريات شمونة المقيمين فيها، الدخول فورا إلى الملاجئ والمناطق المحمية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه "تم إطلاق صفارات الإنذار مرة أخرى للتحذير من إطلاق قذائف صاروخية في مرغليوت وكريات شمونة وتل حاي ومسكاف عام وكفار جلعادي في الجليل الأعلى".

من جهته، قال "حزب الله" اللبناني في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 18:00 من ‏بعد ظهر اليوم الأحد، مقر قيادة كتيبة ثكنة حبوشيت بصلية ‏صاروخية".‏