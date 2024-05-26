نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حزب الله" يعلن إطلاق عشرات الصواريخ نحو شمال إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد، استهدافه مقر قيادة ومستوطنة وثكنة عسكرية في شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ.

وقال "حزب الله" في بيانات عدة له إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة":

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 18:00 من ‏بعد ظهر اليوم الأحد بصلية ‏صاروخية".‏

‏ ‏- "ردا على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة ‏وآخرها ساحة بلدة حولا والناس المتواجدين فيها،‏ قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية اليوم الأحد مستعمرة كريات شمونة بصلية من ‏صواريخ الفلق والكاتيوشا.‏

‏- "ردا على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية ‏الصامدة،‏ قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الأحد ثكنة ‏يفتاح بعشرات صواريخ الكاتيوشا".‏

- "ردا على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية ‏الصامدة،‏ استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الأحد ثكنة ‏راميم بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية".

كما أفادت وسائل إعلام عبرية بأنه تم إطلاق أكثر من 50 صاروخا اليوم من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

وكان "حزب الله" قد أعلن في وقت سابق من اليوم، تنفيذ 8 عمليات أخرى ضد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة والصاروخية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.