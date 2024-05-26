نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "من الذكاء الاصطناعي إلى الإعلام الذكي".. الاتحاد الأفريقي ينظم دورة تدريبية بنقابة الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مسعى مستمر لتعزيز قدرات الصحفيين والإعلاميين الأفارقة في مصر، من المقرر أن تشارك الصحفية الاستقصائية ومؤسسة مبادرة "ثورة الذكاء الاصطناعي"، إيمان الوراقي، في دورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي والصحافة، والتي ستباشرها مبادرة "أفروميديا" الإثنين المقبل، بنقابة الصحفيين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاحتفال بيوم إفريقيا، وستكون متزامنة مع ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية واليوم العالمي للصحافة.

ومن المقرر أن تُنظم الدورة التدريبية تحت إشراف مكتب الاتحاد الأفريقي بالقاهرة، معتمدة على توجيهات أجندة إفريقيا 2063، التي تسعى لرفع صوت الشعوب الأفريقية وتقدير دور الأجيال القادمة في تحقيق الوحدة الأفريقية وتطلعاتها.

وتستند الدورة أيضًا إلى استراتيجية الاتصال المعدة ضمن هذه الأجندة بهدف توحيد شرائح المجتمع الأفريقي وتعزيز الوعي بأهمية البرامج الإعلامية.

ومن المقرر أن تُسهم إيمان الوراقي، التي تمتلك خبرة واسعة في مجالات الصحافة والذكاء الاصطناعي، في إثراء محتوى التدريب وتعزيز مهارات الصحفيين والإعلاميين المشاركين، وهو ما يدعم هدف المبادرة في تقديم صحافة ذكية ومبتكرة تعكس تنوع وتكامل المجتمع الأفريقي.

الوراقي صحفية استقصائية، ومدرب دولي، حصلت على ست جوائز دولية ومحلية في الصحافة الاستقصائية على رأسها "جائزة الصحافة العربية".

ومن المتوقع أن تشمل محاور الدورة صحافة البيانات، والذكاء الاصطناعي، وآليات التحقق من المعلومات، وصحافة الموبايل، إضافةً إلى الصحافة الاستقصائية والبودكاست كأشكال من أشكال الإعلام المعاصر.