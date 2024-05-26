بوتين يكشف أسباب وفاة الرئيس الإيراني

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أحمد جودة - القاهرة - أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة إلى ظروف سقوط مروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بينما نجا من الحادث المرافقون الذين استقلوا مروحيتين آخريين.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن الرئيس الروسي قوله: “مرافقو الرئيس الإيراني حلقوا في مروحيات روسية الصنع دون مشاكل”.

وأشار بوتين إلى أن مرافقي رئيسي الذي قضى في حادث تحطم مروحيته كانوا على متن مروحيات روسية حلقت في الظروف الصعبة ذاتها دون أي مشاكل، مؤكدا على جودة الصناعات العسكرية الروسية.

وتحطمت المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في محافظة أذربيجان الشرقية شمال شرق إيران، منذ أيام.

وكان رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية في إيران لافتتاح سد مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

أكد مسؤول إيراني أن طائرة الهليكوبتر المعروفة بـ طائرة دبور الجحيم التي كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان تحطمت أثناء تحليقها فوق جبال يكتنفها الضباب.

وتعد طائرة دبور الجحيم من إنتاج شركة أمريكية ومن طراز «بيل 412» وتستخدم ضمن الأسطول الجوي للهلال الأحمر في إيران، وكان يطلق عليها في سبعينيات القرن الماضي اسم «دبور الجحيم»، وفقًا لموقع Military Factory American.

مواصفات طائرة دبور الجحيم والدولة المصنعة



طائرة دبور الجحيم هي مروحية بيل 412 من عائلة الطائرات المروحية Huey، وتم تصنيعها من قبل شركة بيل هليكوبتر تكسترون الأميركية، كما أنها ذات محركين وأربعة مراوح وعبارة عن «نسخة مطورة من طائرة بيل 212».

ولفت الموقع إلى أن «هذه المروحية قادرة على الاستمرار في الطيران بمحرك واحد حال تعطل الآخر، وتستخدمها دول كندا وإيطاليا واليابان».

ومن مميزات طائرة دبور الجحيم أنها تتسع لـ15 شخصًا كحد أقصى، والسرعة القصوى للطائرة 259 كم/ساعة، والحد الأقصى لارتفاع الطيران 6096 مترًا، ومدى الطيران 980كم.

وتستخدم المروحية في العمليات البحرية ونقل الركاب وكبار الشخصيات ونقل البضائع والعمليات الزلزالية، والتنقيب عن النفط والغاز، ونقل المصابين والعمليات الجبلية، إضافة إلى المراقبة الجوية في الغابات ومكافحة الحرائق وغيرها من المهام.