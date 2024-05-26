العالم اليوم - قتلى وجرحى بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان

انتم الان تتابعون خبر قتلى وجرحى بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 مايو 2024 08:18 مساءً - قتل خمسة أشخاص، يوم الأحد، في ضربات إسرائيلية على جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام ومصدر مقرّب من حزب الله، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أن هجماته استهدفت عناصر من الحزب.

وأفادت الوكالة الوطنية للأنباء الرسمية اللبنانية بأن الضربات الإسرائيلية استهدفت دراجة نارية في حولا بصاروخ من مسيرة مما ادى إلى مقتل اثنين.

وهذا هو ثالث استهداف لدراجة نارية الأحد في جنوب لبنان، بعد استهدافين مماثلين في الناقورة وعيتا الشعب وفق الوكالة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه استهدف اثنين من حزب الله.

وفي وقت سابق الأحد، شنّت مسيّرة اسرائيلية، وفق الوكالة اللبنانية، غارة على بلدة الناقورة "استهدفت دراجة نارية وأسفرت عن وقوع إصابات".

ومنذ بدء التصعيد عبر الحدود، قتل 438 شخصا على الأقلّ في لبنان، بينهم 283 مقاتلاً من حزب الله و82 مدنيا على الأقلّ، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

وأعلن الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 14 عسكريا و11 مدنيا.