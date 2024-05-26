نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال ينهي خدمة جندي ظهر في فيديو ودعا إلى التمرد على وزير الدفاع ورئيس الأركان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد بأنه تم إطلاق سراح المشتبه بظهوره في "فيديو التمرد" في نهاية التحقيق معه لدى الشرطة "بشروط مقيدة".

هذا وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أنه "تم استجواب جندي الاحتياط الذي ظهر في شريط الفيديو الخاص بالتمرد هذا الصباح (الأحد) في قوات الدفاع الإسرائيلية بموجب تحذير، ووفقا للشبهة الأولية التي ظهرت من تحقيقه، فإنه لم يصور الفيديو في غزة، ولكن في مكان مهجور وسط البلاد.

وبينت أن الجيش الإسرائيلي قرر في نهاية التحقيق معه إنهاء خدمته الاحتياطية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن "المشتبه بظهوره في فيديو التمرد الذي حققت فيه وزارة الدفاع هذا الصباح، هو ناشط في حزب "الليكود" ويمتلك شركة في هرتسليا"، لافتة إلى أنه "تم التحقيق مع المشتبه به من قبل وزارة الدفاع".

ونقلت عن مسؤول عسكري أن "المشتبه به كان على ما يبدو في الاحتياط".