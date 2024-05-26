نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة نيكي ميناج في مطار أمستردام: القبض والإفراج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت المغنية نيكي ميناج أنه تم إلقاء القبض عليها في مطار أمستردام الهولندي يوم السبت بعد اكتشاف حيازتها للمخدرات.

قررت ميناج توثيق لحظة القبض عليها ونشرت فيديو على حسابها الرسمي على "إكس"، تُنكر فيه حيازتها للمخدرات وتدعي أن السبب الحقيقي وراء القبض عليها هو منعها من الغناء في أمستردام خلال جولتها الفنية.

طلبت ميناج وجود محامٍ خاص بها لحضور التحقيق.

فيديو توثيق لحظة القبض

نشرت ميناج، عبر حسابها الرسمي على "إكس"، فيديو لحظة القبض عليها، حيث أنكرت حيازتها للمخدرات وقالت إن الهدف من القبض عليها هو منعها من المشاركة في عرضها الفني في أمستردام.

وعلقت على الفيديو قائلة: "حاولوا منعي من الحضور إلى العرض، وأخذوا كل حقائبي قبل أن أتمكن من رؤيتها، وضعوها على متن الطائرة.

هذا هو ما يبدو عليه الأمر عندما يُدفع للأشخاص أموال طائلة لمحاولة تخريب جولة بعد فشل كل شيء آخر، وكل ما فعلوه غير قانوني".

الإفراج عن نيكي ميناج

بعد ساعات من التحقيق، تم الإفراج عن نيكي ميناج ووصلت إلى بريطانيا.

كشفت الأمر من خلال منشور على حسابها الرسمي عبر موقع "إكس"، حيث كتبت: "أشكر كل من صلى من أجلي اليوم. أنا في الفندق بمانشستر، وصلت منذ أكثر من ساعة بعد قضاء من 5 إلى 6 ساعات في السجن، وتأخرت الطائرة في الإقلاع لمدة 20 دقيقة".

تفاصيل الرحلة والأداء الفائت

أوضحت ميناج: "الرحلة من أمستردام إلى مانشستر كان من المفترض أن تستغرق 50 دقيقة. حاولت الفرقة التواجد على المسرح وزيادة مدة الأغاني الرئيسية على أمل وصولي واللحاق بهم، ولكن للأسف لم أنجح في الوصول.

نجحوا في خطتهم بعدم السماح لي بالصعود على المسرح تلك الليلة. وصلت إلى جذور الأمر وسأنشر كل شيء في الوقت المناسب".

اعتذار نيكي ميناج للجمهور

واختتمت ميناج منشورها بطلب الاعتذار من جمهورها، مؤكدةً أنها ستُحيي حفلًا آخر لتعويض الحفل الذي لم تتمكن من إحيائه، قائلة: "من المؤكد أنهم عرفوا كيف يؤذوني، ولكن كل شيء سوف يمر، وأنتم تستحقون يا رفاق الحصول على الأشياء الجيدة فقط".