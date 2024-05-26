نتنياهو يهاجم مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مايو 2024 09:31 مساءً - أفادت وسائل إعلام عبرية، برفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عملية التفاوض الحالية مع حركة حماس لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، وشن هجوما على فريق التفاوض.

وجاءت تعليقات نتنياهو، قبل وقت قصير من اجتماع مقرر اليوم الأحد لمجلس الوزراء الحربي؛ لمناقشة الصفقة من بين أمور أخرى، بعد التطورات الأخيرة واجتماع باريس بين قادة الموساد والسي أي إيه، ورئيس وزراء قطر.

نتنياهو يواصل عرقلة الوصول لاتفاق ووقف الحرب

وشدد نتنياهو، حسب بيان نشرته وسائل إعلام عبرية، من بينها هيئة البث العام، على رفض وقف إطلاق النار في غزة، معتبرًا أن الإحاطات التي يقدمها فريق التفاوض الإسرائيلي تنم عن الابتعاد عن إبرام صفقة جديدة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق اليوم، بأن مجلس الوزراء الحربي في إسرائيل، سيجتمع الليلة؛ لبحث صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين في غزة، بناء على المقترحات الجديدة.

وذكرت القناة الـ12 العبرية، أن مجلس الوزراء الحربي سيجتمع وسيناقش، من بين أمور أخرى، التفاوض على صفقة الرهائن بناءً على المقترحات الجديدة التي تم طرحها في اجتماع رئيس الموساد ورئيس وكالة المخابرات المركزية ورئيس وزراء قطر في باريس، كما سيناقش استمرار الحرب في غزة مع التركيز على رفح، بحسب القناة.