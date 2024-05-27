نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 15 قتيلًا جرّاء أعاصير ضربت جنوب الولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قُتل 15 شخصا على الأقل في جنوب الولايات المتحدة حسبما نقلت وسائل إعلام عن السلطات، بعد أن ضربت أعاصير قويّة ولايات تكساس وأوكلاهوما وأركنساس.

وتُواصل فرق الإنقاذ عمليّات البحث في محاولة للعثور على ناجين محتملين وتحديد مكانهم تحت أنقاض المباني التي دمّرتها الأحوال الجوّية السيّئة التي تسبّبت أيضا في انقطاع كبير للتيّار الكهربائي.

وأحصت هيئة الأرصاد الجوّية الأميركيّة ما مجموعه 25 إعصارًا.

وأدى تقلب الأحوال الجوّية إلى عرقلة انطلاق النسخة 108 من سباق إنديانابوليس 500 ميل، وطلب منظّمو السباق من المتفرّجين المغادرة.

وانقطعت الكهرباء عن نحو 500 ألف منزل الأحد من تكساس جنوبًا إلى أوهايو شمالًا.