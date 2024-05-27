نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل استهدفت خيام النازحين برفح "عمدا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتهمت الرئاسة الفلسطينية، الإثنين إسرائيل باستهداف مركز للنازحين عمدا في مدينة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة.

وقالت الرئاسة في بيان إن "ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لهذه المجزرة البشعة هو تحد لجميع قرارات الشرعية الدولية".

واتهم البيان القوات الإسرائيلية بـ "استهداف خيام النازحين في رفح بشكل متعمد".

وطالب البيان "المجتمع الدولي بضرورة وقف استهداف مدينة رفح وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".