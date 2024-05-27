العالم اليوم - انفجار حافلة في إسرائيل.. تقارير تشير لحادث "إجرامي"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 مايو 2024 08:18 صباحاً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، بأن النيران اندلعت في حافلة صغيرة على تقاطع ولفسون بين تل أبيب وحولون.

وتم إخلاء رجل يبلغ من العمر 60 عاما يعاني من حروق من الدرجة الثانية والثالثة من مكان الحادث بواسطة المسعفين. وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تقول الشرطة إنها تتعامل مع الحادث على أنه "إجرامي"، مما يشير إلى أنها لا تشك في وجود دافع "إرهابي".

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