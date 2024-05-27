بوريل: يجب تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 09:31 صباحاً - قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنه يجب تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية الصادر الأسبوع الماضي ضد إسرائيل.

وأشار مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، إلى أن دول الاتحاد ستبحث كيفية التعامل مع تنفيذ حكم محكمة العدل.

وأكد بوريل على أن إسرائيل تواصل العمل العسكري الذي طلبت منها محكمة العدل الدولية وقفه.

وقال مسؤول السياسة الخارجية، إن الاتحاد الأوروبي سيطرح إطلاق بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح على الطاولة.