الإمارات: تخصيص 23 مليار درهم إضافية لمشتريات التصنيع المحلي

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أحمد جودة - القاهرة - خصصت دولة الإمارات، 23 مليار درهم إضافية لمشتريات التصنيع المحلي، وفقا لوسائل إعلامية.

وفي كلمته الافتتاحية بمنتدى "اصنع في الإمارات" في أبوظبي، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر، إن تخصيص 23 مليار درهم إضافية لفرص مشتريات مضمونة للتصنيع المحلي، يرفع القيمة الإجمالية إلى 143 مليار درهم لأكثر من ألفي منتج.

وأضاف أن المبلغ يتضمن 20 مليار درهم من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) و3 مليارات درهم من شركة بيور هيلث القابضة.

وأضح الجابر، أن هناك استثمارات في مشاريع صناعية جديدة تقدر بقيمة 20 مليار درهم وحلول تمويلية للقطاع الصناعي بالشراكة بين مصرف الإمارات للتنمية وبنوك تجارية بقيمة مليار درهم، وذلك لتمكين الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.