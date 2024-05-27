العالم اليوم - نشره محمد صلاح.. ماذا نعرف عن كتاب "محاط بالحمقى"

انتم الان تتابعون خبر نشره محمد صلاح.. ماذا نعرف عن كتاب "محاط بالحمقى" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 مايو 2024 12:24 مساءً - أثار لاعب ليفربول المصري محمد صلاح، الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بتعمده نشر غلاف كتاب عنوانه "محاط بالحمقى"، وذلك في خضم أحاديث عن توتر علاقاته مع المدرب يورغن كلوب. فما هو هذا الكتاب؟

هذا الكتاب كان يثير الجدل سابقا، وهو من تأليف الكاتب السويدي توماس إريكسون، ويتناول "4 أنماط للسلوك البشري".

وقام إريكسون بربط هذه الأنماط بأربعة ألوان، هي الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق، ويشير إلى أن كل لون يحمل صفات معينة لدى سلوك المنتسبين إليه.

من القاهرة، قال مؤسس والمدير التنفيذي لشركة "ARABOOK VERSE"، علي عبد المنعم أحمد، في حديثه لـ"دوت الخليج":

هذا الكاتب يصنف أنه خبير في السلوك البشري، وكان مستشارا كبيرا في قطاع المال والأعمال.

من تجاربه الشخصية، وجد الكاتب السويدي أن هناك مشكلة كبيرة في سلوك البشر في التواصل الإنساني.

بعد "محاط بالحمقى"، نشر كتبا أخرى من قبيل "محاط بالمرضى النفسيين"، "محاط بالنرجيسيين" و"محاط بالسيئين والموظفين الكسالى".