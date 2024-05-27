سفير فرنسا بالقاهرة: الألعاب الأولمبية فرصة لتعزيز العلاقات الرياضية بين القاهرة وباريس

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أحمد جودة - القاهرة - نظمت سفارة فرنسا بالقاهرة احتفالية خاصة عن دورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين، تحت شعار "الطريق إلى باريس 2024"، بمشاركة مصرية مميزة.

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أعرب السفير إيريك شوفالييه سفير فرنسا بمصر، عن سعادته بجمع اللاعبين المصربين والمدربين ورؤساء الاتحادات الرياضية قبل شهرين من انطلاق الألعاب، قائلًا: "يسرني أن نجمع الأسرة الرياضية المصرية قبل شهرين من انطلاق الألعاب في باريس، ورؤساء الاتحادات الرياضية.

وأكد السفير شوفالييه، على أن القنصلية ستقدم كافة التسهيلات للمشاركين وكل الراغبين في حضور الحدث بما في ذلك تسهيل إجراءات التأشيرات، لتعزيز تجربة الرياضيين المصريين في باريس.

وأكد السفير أن فرنسا تسعى جاهدة لضمان استضافة الألعاب الأولمبية بأفضل تنظيم ممكن، مشددًا على دعم بلاده الكامل للرياضيين المعاقين من خلال تعزيز الخدمات المتاحة لهم في باريس.

كما أشار شوفالييه إلى أن هذه الدورة ستشهد لأول مرة مساواة تامة بين الجنسين، الرجال والنساء، مما يعكس التزام اللجنة الأولمبية بتحقيق المساواة في الرياضة.

وقدم السفير شوفالييه تهانيه للنادي الأهلي على فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا، معربًا عن أمله في أن تكلل مشاركة الرياضيين المصريين في أولمبياد باريس 2024 بالنجاح والتميز.

في ختام كلمته، أشار السفير إلى أن دورة الألعاب الأولمبية المقبلة تعد فرصة لتعزيز العلاقات الرياضية بين مصر وفرنسا، متمنيًا كل التوفيق للرياضيين المصريين المشاركين.

من جانبه، أعرب حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية المصرية، عن شكره لفرنسا على استضافتها الدورة، موضحا أنه متوقع مشاركة 1500 لاعب حول العالم وستشارك البعثة البارالمبية في 13 رياضة بمشاركة 70 لاعبًا.

وأضاف: "سيقام حفل الافتتاح في ميدان الكونكورد وهو أكبر ميادين باريس، حيث تقع فيه المسلة المصرية، مما يجعل مصر بؤرة اهتمام العالم.

من ناحيته قال شريف إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن البعثة المصرية المشاركة هي أكبر البعثات على مدار التاريخ، حيث يشارك نحو 150 لاعبا مصريا، وقد تصل البعثة إلى 180 بوجود المدربين والإداريين، موجهًا الشكر لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ووزارة الشباب والرياضة، على الجهود التي بذولها في هذا الشأن.

وأعرب المشاركون في الاحتفالية عن تفاؤلهم الكبير بنجاح الألعاب الأولمبية في باريس، متطلعين إلى تحقيق إنجازات رياضية كبيرة وإبراز الدور المصري الكبير في هذا الحدث العالمي.

تأتي هذه الفعالية قبل شهرين من انطلاق الألعاب في باريس، والتي ستقام في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024، بينما ستنطلق الألعاب البارالمبية من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر.

وستبدأ المنافسات الأولمبية لكرة اليد وكرة القدم والرجبي يوم 24 يوليو، قبل حفل الافتتاح بيومين.