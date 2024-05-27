ابو الغيط للوزراء الأوروبيين: الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة هو الخطوة الصحيحة التي يمكن اتخاذها الآن

أحمد جودة - القاهرة - عقد مؤتمر دولي لتنفيذ حل الدولتين أصبح ضروريا

اختتم السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية مشاركته في سلسلة اجتماعات عربية مع وزراء الخارجية الاوروبيين وغيرهم في بروكسل حول الوضع الفلسطيني الاسرائيلي في ضوء استمرار العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة.

وصرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد، بأن الاجتماعات التي استضافتها بروكسل علي مدار يومي الاحد والاثنين هدفت إلى التباحث حول كيفية المضي قدما في تطبيق حل سياسي عملي يقوم علي الدولتين، كما تطرقت الاجتماعات إلى كافة الجهود المبذولة لإنهاء الحرب والخطوات التي يمكن ان تلي ذلك.

وأوضح زكي، أن الأمين العام شدد خلال مداخلاته مع الوزراء الغربيين على أن استمرار إسرائيل في عدوانها يمكن ان يقوض أي فرصة للسلام وينهي أي أمل في تحقيق حل الدولتين وهو الامر الذي يحمل مخاطر كبري ليس للشرق الأوسط وحده وانما للأمن الدولي ككل؛ مؤكدًا إنه من الضروري في هذا السياق اعتراف المزيد من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لاعطاء الامل اللازم للشعب الفلسطيني بأن حقه الأصيل في التحرر والاستقلال يتم احترامه من الغرب بمختلف دوله جنبا إلى جنب مع دول العالم الاخري التي تساند هذا الحق الفلسطيني. وفي هذا السياق وجه الامين العام الشكر لوزراء خارجية كلًا من إيرلندا والنرويج واسبانيا على اتخاذ دولهم خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.

وأشار السفير زكي، إلى أن الأحاديث التي جرت خلال تلك الاجتماعات وعلي هامشها اوضحت وجود توجه متزايد للتعامل بشكل جماعي مع الوضع من خلال عقد مؤتمر دولي لتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لانقاذ المنطقة من صراع عنيف ممتد ومستمر يدفع الجميع ثمنه وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني.

وأضاف الأمين العام المساعد، أن مشاركات الأمين العام، جنبا إلى جنب مع وزراء خارجية السعودية ومصر والاردن وقطر والبحرين، هدفت إلى إقناع الدول الأوروبية بعدم الاكتفاء بالحديث عن جدوي حل الدولتين ولكن الدخول في خطوات واضحة وملموسة لتنفيذه علي ارض الواقع بشكل يتعامل مع جذور الصراع.