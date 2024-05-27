العالم اليوم - أطفال فلسطينيون يبحثون عن "شيء يمكن أكله" وسط النار والرماد

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 مايو 2024 03:24 مساءً - أظهرت صور أطفالا فلسطينيين في رفح يبحثون عن أي شيء يمكن أكله وسط أكوام الرماد التي لا يزال بعضها مشتعل، بعد هجوم إسرائيلي دام في المدينة التي يلجأ إليها مئات آلاف النازحين.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 45 شخصا في الغارة الجوية، التي طالت مركزا للنازحين ومخازن للمواد الغذائية في رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف "قياديين في حماس"، لكنه أكد أنه "على علم بتقارير تفيد بتضرر مدنيين".

وأثار الهجوم العنيف ردود فعل غاضبة، حتى إن المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية يفعات تومر يروشالمي وصفت الغارة على رفح بأنها "جسيمة جدا"، وقالت إن تحقيقات الجيش في الأمر مستمرة.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، الإثنين، إن التقارير الواردة عن الهجوم على عائلات تسعى لملاذ في رفح "مروعة".

وكتبت الأونروا على منصة "إكس": "هناك تقارير عن سقوط عدد كبير من الضحايا منهم أطفال ونساء. غزة جحيم على الأرض. والصور التي التقطت الليلة الماضية (ليل الأحد) شهادة أخرى على ذلك".