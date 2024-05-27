العالم اليوم - الذهب يتألق مع تحول التركيز إلى بيانات التضخم الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 مايو 2024 04:21 مساءً - ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، مع تقييم المتعاملين لآفاق خفض معدلات الفائدة في أميركا قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة في وقت لاحق من الأسبوع.

تحركات الأسعار

صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2344.88 دولار للأونصة بحلول الساعة 11:58 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ التاسع من مايو عند 2325.19 دولار يوم الجمعة.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2345.80 دولار.

وسجل المعدن الأصفر مستوى قياسيا مرتفعا عند 2449.89 دولار في وقت سابق من الأسبوع الماضي، لكنه خسر أكثر من 100 دولار منذ ذلك الحين.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك "يو.بي.إس": "عانى الذهب من التعليقات التي تميل أكثر للتشديد النقدي من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبيانات اقتصادية أميركية أفضل من المتوقع مع تحول تركيز المشاركين في السوق مجددا إلى توقيت أول خفض لأسعار الفائدة".

وأظهر أحدث محضر لاجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي أن مسؤولي المركزي الأميركي أشاروا إلى أن الأمر سيستغرق على الأرجح وقتا أطول من المتوقع حتى ينخفض ​​التضخم إلى اثنين بالمئة.

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الجمعة.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، أظهرت توقعات المتعاملين تزايد الشكوك في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة في عام 2024، وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 62 بالمئة خفض الفائدة بحلول نوفمبر، مقارنة بتوقع بنسبة 63 بالمئة يوم الجمعة الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 30.86 دولار للأونصة، وكانت قد سجلت أعلى مستوى في 11 عاما الأسبوع الماضي.

وقفز البلاتين 3.1 بالمئة إلى 1057.05 دولار للأونصة، وكسب البلاديوم 2.3 بالمئة ليبلغ 986 دولارا للأونصة.