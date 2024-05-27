شكري: الإدانات الدولية للانتهاكات الإسرائيلية في غزة غير كافية وتتطلب تحركًا حاسمًا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن الإدانات الدولية للانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة لم تعد كافية لوقف هذه الجرائم.

جاء ذلك خلال لقائه مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الاثنين.

الوضع الكارثي في غزة

أوضح شكري أن الوضع الكارثي في قطاع غزة يفرض على المجتمع الدولي تجاوز حالة الجمود الحالية واتخاذ مواقف حاسمة لوقف الحرب وحماية المدنيين الأبرياء، فضلًا عن استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

مناقشة الأوضاع في غزة

وأشار السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إلى أن الوزيرين ناقشا بشكل مفصّل مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وتوسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.

وأكدت المناقشات تطابق الرؤى بشأن ضرورة تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، وتحميل إسرائيل مسؤولياتها القانونية والإنسانية إزاء سكان قطاع غزة والضفة الغربية، ووقف انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني وسياساتها التي تعرقل دخول المساعدات، بالإضافة إلى الامتناع عن استهداف أطقم الإغاثة الدولية.

انتهاك سافر للقوانين الدولية

وشدّد شكري على ضرورة التحرك الدولي الفوري للضغط على إسرائيل لوقف تحركاتها العسكرية في جنوب القطاع، خاصة بعد استهدافها لمخيمات النازحين المدنيين في رفح.

وأكد أن هذه الواقعة تمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين الدولية والتدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

دعم إسباني للقضية الفلسطينية

ثمّن شكري موقف إسبانيا الداعم للقضية الفلسطينية، معربًا عن تقدير مصر الكبير لاعتراف إسبانيا الرسمي بالدولة الفلسطينية.

وأكد أهمية أن تحذو الدول الأخرى حذو إسبانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذا الاعتراف يمثل ركيزة أساسية لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام في المنطقة، ويفنّد نهج الحكومة الإسرائيلية الذي ينكر حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.