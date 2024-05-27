نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال ينشر مشاهد تدمير نفق بطول 800 متر لـ "حماس" في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد لتدمير نفق بطول 800 متر وعمق 18 مترا لـ "حماس" وسط قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم الاثنين: "نفذ فريق اللواء القتالي 679 خلال الأسابيع القليلة الماضية عمليات وسط قطاع غزة بهدف تدمير البنية التحتية الإرهابية والقضاء على الإرهابيين وتحديد مواقع أنفاق الإرهاب وتدميرها".

وأضاف: "ألحقت القوات أضرارا كبيرة بقدرات حماس في وسط قطاع غزة، وكثفت سيطرتها على المنطقة. حيث دمرت القوات العشرات من الهياكل الإرهابية، وعثرت على أنفاق، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة".