نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين يشير إلى زيادة حصة الروبل في التعاملات مع أوزبكستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن استعداد روسيا وأوزبكستان لتعزيز التعاون التجاري الثنائي، مشيرا إلى أن البلدين يعملان على زيادة حصة العملتين الوطنيتين في تغطية التجارة البينية.

وجاء التصريح في مؤتمر صحفي عقده الرئيس الروسي مع نظيره الأوزبكي شوكت ميرضيايف في طشقند اليوم الاثنين بعد مفاوضات ثنائية، وصفها بوتين بأنها كانت بناءة ومثمرة.

وقال بوتين: "بناء على نتائج العام الماضي 2023، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل ملحوظ وبلغ قرابة عشرة مليارات دولار، وبالطبع هذا المستوى هذا ليس حدا قياسيا، وقد بحث ذلك مع الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيايف، ولدى الجانبين استعداد لزيادة حجم التبادل التجاري".

وأضاف الرئيس الروسي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين نما في الربع الأول من العام الجاري بنحو 20%، كما أشار إلى روسيا وأوزبكستان تعملان على زيادة المدفوعات بالعملات الوطنية، وبلغت حصة الروبل في التعاملات التجارية مع طشقند في نهاية العام الماضي نحو 58%.

من جهته أشاد الرئيس الأوزبكي بالعلاقات التجارية والاقتصادية مع موسكو، وأفاد بأن موسكو وطشقند اتفقتا على زيادة حجم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار.

وقال ميرضيايف في المؤتمر الصحفي إن روسيا تعد شريك تجاري رئيسي لأوزبكسنان، وقد ارتفعت التجارة البينية على مدى السنوات السبع الماضية بواقع 2.5 مرة.