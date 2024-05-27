دوت الخليج -

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة رفح

ارتفعت حصيلة ضحايا مجزرة جيش الاحتلال الاسرائيلي بحق النازحين في أحد المخيمات في مدينة رفح، إلى 45 شهيداً بينهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن، و249 مصاباً. ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة رفحارتفعت حصيلة ضحايا مجزرة جيش الاحتلال الاسرائيلي بحق النازحين في أحد المخيمات في مدينة رفح، إلى 45 شهيداً بينهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن، و249 مصاباً. وقصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي،النازحين في مخيم نزوح أُنشئ حديثا قرب مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شمال غرب رفح. ويقع المخيم ضمن مناطق حددتها قوات الاحتلال مسبقا على أنها آمنة، ودعت النازحين إلى التوجه إليها، ولم يصدر أي بيانات أو تحذيرات للنازحين وسكان المنطقة لإخلائها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة رفح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.