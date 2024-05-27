العالم اليوم - أسعار النفط ترتفع وسط ترقب لبيانات أميركية مهمة

انتم الان تتابعون خبر أسعار النفط ترتفع وسط ترقب لبيانات أميركية مهمة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 مايو 2024 05:18 مساءً - ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف، الاثنين، وسط تداولات ضعيفة بسبب عطلتين في الولايات المتحدة وبريطانيا، وذلك بعد أسبوع خيم عليه تقييم توقعات خفض معدلات الفائدة الأميركية في مواجهة التضخم المستمر.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 12:33 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 56 سنتا إلى 82.68 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود أغسطس الأكثر تداولا 59 سنتا إلى 82.43 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط 58 سنتا إلى 78.30 دولارا للبرميل.

وأنهى برنت الأسبوع الماضي على انخفاض بنحو اثنين بالمئة فيما هبط خام تكساس الوسيط نحو ثلاثة بالمئة بعدما أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن بعض المسؤولين مستعدون لرفع معدلات الفائدة بشكل أكبر إذا اعتبروا ذلك ضروريا للسيطرة على التضخم.

وتترقب الأسواق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع سعيا لمزيد من المؤشرات بخصوص السياسة النقدية.

وتعلن بيانات المؤشر في 31 مايو أيار وهي المقياس المفضل للتضخم لدى المركزي الأميركي.

وتترقب الأسواق أيضا اجتماع مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط سيعقد في الثاني من يونيو عبر الإنترنت.

ورجحت مصادر في المجموعة أن يمدد المنتجون أجل تخفيضات الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يوميا.