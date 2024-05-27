بوريل: الضربات الإسرائيلية على رفح مروعة



حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 06:35 مساءً - اعتبر مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، أن الضربات الإسرائيلية على رفح تنم عن استخفاف بقرار محكمة العدل الدولية.

وأضاف:" الضربات الإسرائيلية على مخيم للنازحين في رفح «مروعة»، متابعا «يجب وقف هذه الهجمات فورا».

وكتب على منصة «إكس»: «الأنباء الواردة من رفح بشأن الضربات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل العشرات من النازحين بينهم أطفال صغار، مروعة. أدين هذا الأمر بأشد العبارات»، حسب «فرانس برس».

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع ضحايا المجزرة التي استهدفت مخيما للاجئين في رفح مساء أمس، إلى 45 شهيدا و249 جريحا. وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني أمس، خلفت 45 شهيدا، بينهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن.

7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة

ولفتت الوزارة إلى أن الاحتلال الصهيوني ارتكب سبع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، خلفت 66 شهيدا و383 إصابة وصلوا إلى المستشفيات.

وأشارت إلى أن عدد ضحايا حرب الإبادة الصهيونية على غزة وصل إلى 36 ألفا و50 شهيدا، فضلا عن 81 ألفا و26 مصابا، بعد مرور 234 يوما من العدوان الصهيوني، موضحة أن 72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء.