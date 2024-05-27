نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلامي بيرس مورجان ينتقد نتنياهو بسبب مجزرة رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجم الإعلامي البريطاني بيرس مورجان، المعروف بدفاعه الدائم عن إسرائيل، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في رفح، ووصفها بأنها لا يمكن الدفاع عنها.

انتقاد مورجان لنتنياهو

وفي تغريدة له، كتب مورجان: "المشاهد التي شهدتها رفح خلال الليل مروعة.. لقد دافعت عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد السابع من أكتوبر، لكن ذبح هذا العدد الكبير من الأبرياء وهم ينكمشون في مخيم للاجئين أمر لا يمكن الدفاع عنه.. أوقف هذا الآن يا نتنياهو".

ردود الفعل على تغريدة مورجان

أثارت تغريدة مورجان حالة من الجدل حول العالم، حيث يعتبره مؤيدو القضية الفلسطينية أحد الإعلاميين الذين تبنوا وروجوا للدعاية الصهيونية، مما ساهم في استمرار الهجمات الوحشية على المدنيين في غزة.

وعقب مطرب الراب العالمي لوكي على تغريدة مورجان قائلًا: "نعم، سيسجل التاريخ بالتأكيد دورك كمروج عدواني لإسرائيل خلال هذه الإبادة الجماعية".

تفاصيل المجزرة في رفح

كشف الدفاع المدني أن غارة جوية إسرائيلية يوم الإثنين تسببت في حدوث مجزرة كاملة الأركان في مخيم للنازحين الفلسطينيين في رفح، مما أسفر عن استشهاد 45 شخصًا، منهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن، وإصابة 249 آخرين.

إدانة عالمية

أثارت الهجمات العدوانية إدانة عالمية، بما في ذلك من مورجان، الذي كتب في منشور منفصل: "عندما كان الجيش الجمهوري الأيرلندي يقتل الناس في إنجلترا، لم نسقط قنابل تزن 2000 رطل على بلفاست لأن الإرهابيين كانوا يعيشون بين المدنيين".

من هو بيرس مورجان؟

يعد مورجان واحدًا من أشد المدافعين عن قوات الاحتلال الإسرائيلية، وقد اشتهر بسؤاله المتكرر إلى ضيوفه منذ السابع من أكتوبر الماضي: "هل تدين حماس؟".

لطالما كان مورجان موضع انتقاد واسع من قبل المؤيدين للقضية الفلسطينية، الذين اتهموه بالتسويق للدعاية الصهيونية عبر الأكاذيب التي روجتها إسرائيل حول عملية "طوفان الأقصى".