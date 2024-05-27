العالم اليوم - نتنياهو: الضربة التي استهدفت نازحي رفح مأساوية.. ونحقق فيها

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو: الضربة التي استهدفت نازحي رفح مأساوية.. ونحقق فيها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 مايو 2024 07:25 مساءً - وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضربة التي استهدفت نازحين في رفح جنوبي قطاع غزة، بأنها "حادث مأساوي"، مشيرا إلى أن حكومته "تحقق فيه".

وقال نتنياهو أمام الكنيست، الإثنين: "في رفح، قمنا بإجلاء مليون شخص لا علاقة لهم بما يجري، ورغم قصارى جهدنا وقع حادث مأساوي".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إننا نحقق في الحادث وسنتوصل إلى نتائج".

وتسببت غارة جوية إسرائيلية، ليل الأحد، في اندلاع حريق هائل أسفر عن مقتل 45 شخصا في مخيم بمدينة رفح.

وأثار الحادث غضب زعماء العالم، الذين حثوا على تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم الإسرائيلي على المدينة.