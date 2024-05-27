نتنياهو: وقع خطأ كارثي فى رفح ولن أرفع علم الاستسلام

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 07:32 مساءً - مجزرة رفح، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن هناك خطأ كارثيا وقع أمس فى رفح الفلسطينية، يجري الجيش الإسرائيلي تحقيقا فيه.

نتنياهو يرفض وقف الحرب ويعترف بـ مجزرة رفح

وتابع نتنياهو مزاعمه فى كلمة له، أن إسرائيل تجري تحقيقات بشأن ما اسمه خطأ كارثي وقع فى رفح، فى إشارة إلى المجزرة التى ارتكبها جيش الاحتلال فى مخيمات اللاجئين.

واستطرد للحديث عن صفقة الأسرى بقوله: لست مستعدا لإنهاء الحرب قبل تحقيق كل الأهداف والقضاء على حماس، مشيرا إلى أن زعيم حركة حماس يحيى السنوار يفرض على تل أبيب شروطا استسلامية، وفق قوله.

وتابع نتنياهو، لن استسلم وسأواجه الضغوط الخارجية والداخلية، ولن أرفع علم الاستسلام وسنواصل القتال حتى تحقيق النصر، حسب قوله.

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بفتح تحقيق بمجزرة برفح

من جهته قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسف" كاثرين راسل، إنها تعرضت لصدمة كبيرة من صور الأطفال والأسر المحترقة في الغارة الجوية الإسرائيلية على رفح خلال الليل.

وأضافت راسل على موقع أكس "يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، ووضع حد للقتل غير المبرر للأطفال".

في حين طالبت هيئة الأمم المتحدة اليوم الإثنين، إسرائيل بفتح تحقيق شامل وشفاف في الغارة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم للنازحين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ودعا مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينيسلاند، إسرائيل إلي على إجراء تحقيق "شامل وشفاف" في الغارة التي أسفرت عن مقتل 45 شخصا على الأقل في جنوب إسرائيل.

الاتحاد الأوروبي يدن مجزرة رفح

وأدان مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل غارات الاحتلال على مدينة رفح الفلسطينية.

وأعلنت السلطات الصحية في غزة اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا مجزرة رفح الفلسطينية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الليلة الماضية إلى 45 شهيدا، منهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى 249 جريحا.