اعتراف صهيوني بإصافة 23 جندياً بغزة خلال 24 ساعة ماضية

اعتراف صهيوني بإصافة 23 جندياً بغزة خلال 24 ساعة ماضيةاعترف جيش العدو الصهيوني، اليوم الاثنين، بإصابة 23 عسكرياً في معارك مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب وكالة (فلسطين اليوم)، كانت وسائل إعلام العدو ، أقرّت بأنّ الجيش قلّص قواته في العملية شرقي رفح، مشيرةً إلى أنّ لواء "غفعاتي" خرج من المدينة، أمس الأحد.

وجاء تقليص العدو الصهيوني لقواته شرقي رفح، على وقع عمليات المقاومة الفلسطينية في الشمال والجنوب، ضد جنود الاحتلال.