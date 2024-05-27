العالم اليوم - تراجع معظم بورصات الخليج والقطرية عند أدنى مستوى في 7 أشهر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 مايو 2024 08:22 مساءً - تراجعت أسواق الأسهم في منطقة الخليج، الاثنين، وسط حالة من الحذر بين المستثمرين قبل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وتترقب الأسواق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الجمعة، المقبلة سعيا لمزيد من المؤشرات بخصوص السياسة النقدية.

تحركات الأسهم

تراجع المؤشر القطري لليوم الرابع على التوالي بعد خسارة بلغت 0.7 بالمئة إلى 9332 نقطة، وهو أدنى مستوى له في سبعة أشهر مع هبوط معظم الأسهم.

وخسر سهم بنك قطر الوطني 1.5 بالمئة وسهم الملاحة القطرية 1.9 بالمئة.

وانخفض المؤشر السعودي للجلسة الثالثة على التوالي بعدما فقد 0.2 بالمئة من قيمته مع تراجع جميع القطاعات تقريبا.

وخسر سهم بنك الرياض 2.7 بالمئة وسهم اتحاد اتصالات اثنين بالمئة.

بينما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنحو 0.4 بالمئة مدعوما بمكاسب في مؤشرات السلع الاستهلاكية والاتصالات والتمويل.

وربح سهم بنك دبي الإسلامي 3.1 بالمئة وسهم باركن 1.9 بالمئة.

وهبط مؤشر أبوظبي على نحو طفيف.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، بما يعادل 0.9 بالمئة مع ترقب الأسواق اجتماع أوبك+ في الثاني من يونيو.

وجرى تداول خام برنت عند 82.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:40 بتوقيت غرينتش.

وخارج منطقة الخليج تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.9 بالمئة متأثرا بهبوط سهم مجموعة طلعت مصطفى 2.5 بالمئة وسهم سيدي كرير للبتروكيماويات 5.6 بالمئة