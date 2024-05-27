نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدانة أممية للقصف الإسرائيلي على مخيمات النازحين في رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان المبعوث الأممي للشرق الأوسط، تور وينسلاند، اليوم الإثنين، القصف الإسرائيلي على مخيمات النازحين في رفح الفلسطينية، مطالبًا الجانب الإسرائيلي بإجراء تحقيق شامل وشفاف.

وقال وينسلاند في بيان نشره على حسابه الرسمي على منصة «أكس»: "أدين الهجمات الإسرائيلية أمس على مخيمات النازحين في رفح (الفلسطينية) جنوب قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 35 شخصًا فلسطينيًا بشكل مأساوي، بينهم نساء وأطفال".

وأعرب عن انزعاجه الشديد لمقتل هذا العدد من النساء والأطفال في المكان الذي لجأوا إليه للفرار من الحرب.

وأضاف البيان: "أدعو السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في هذا الحادث، ومحاسبة الأشخاص المسؤولين عن هذه الاعتداءات، واتخاذ إجراءات فورية تهدف إلى حماية المدنيين بشكل أفضل".

وأعاد التأكيد على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار بشكل فوري وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لإنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون داخل القطاع.