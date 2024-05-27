نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتنياهو يعتبر مجزرة رفح "خطأ كارثيا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن استهداف المقاتلات الإسرائيلية لخيام النازحين في رفح مساء أمس الأحد، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، "كان خطأ كارثيا".

وفي خطاب بالكنيست، زعم نتنياهو أن يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة "يطالب إسرائيل بشروط استسلامية تشكل خطرا على وجودها".

وأردف: "لست مستعدا لإنهاء الحرب قبل تحقيق كل أهدافها ولن أرفع علم الاستسلام، وسنواصل القتال... يجب توجيه الضغط على حماس ونحن نفعل ذلك ونقاتل بقوة".

وتابع نتنياهو "أسمع أصواتا تنكر القدرة على تحقيق النصر وأقول لها إن الهدف هزيمة حماس وإعادة المختطفين... التقيت عائلات المختطفين هذا الصباح ووعدتهم أنني لن أدخر جهدا من أجل إعادة ذويهم إلى بيوتهم".

وقال نتنياهو أن "خطأ كارثيا" وقع في رفح، في إشارة منه إلى قصف مقاتلات إسرائيلية خيام النازحين ليلة الأحد وأكد "نجري تحقيقا فيه".

وهاجمت أقارب الأسرى نتنياهو خلال الخطاب مطالبين إياه بصفقة تبادل مع حماس "الآن "ـ ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي عليهم قائلا: "منذ نهاية ديسمبر وصلتني 5 مطالبات من طاقم المفاوضات لتوسيع صلاحياته ووافقت عليها".